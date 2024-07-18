Первый подобный случай – уголовное дело могут завести и на водителя электросамоката

Сообщается, что Дорожная полиция Шяуляйского округа в Мажейкяйском районе проводила рейд „Самокат“. В поле зрения полиции попал мужчина на самокате в деревне Трошкучай, на ул. Мажейкю. Мужчина ехал на скорости 36 км/ч.
Самокаты, развивающие такую скорость, относятся к категории мопедов, поэтому для управления ими нужны права. Полиция остановила мужчину и выяснила, что у него нет прав, кроме того, мужчина был пьян – 2 промилле.
„Если бы мужчина ехал на велосипеде, то его ждала бы административная ответственность, но он ехал на электросамокате/мопеде, поэтому 42-летнего мужчину ждет уголовная ответственность.
За последние 3 года – это уже 5-й раз, когда мужчину наказывают за нетрезвое вождение. Он и в тюрьме побывал и получил наказание в виде 5-летнего запрета на управление транспортными средствами. Однако мужчина не соблюдает требования и условия наказания - ехал на самокате класса мопедов, не имея водительского удостоверения“, – сообщает полиция.
Полиция напоминает, что к классу электросамокатов, для управления которыми не нужны права, относятся самокаты, развивающие скорость не больше 25 км/ч, на них распространяются те же требования, что и на моторные велосипеды.
Если мощность батареи самоката 1-4 кВт, а скорость 25-45 км/ч, то это уже самокат класса мопед, его надо регистрировать, проходить техосмотр и управлять им, только если есть права (нужна также страховка).