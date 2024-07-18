Первый подобный случай – уголовное дело могут завести и на водителя электросамоката

Сообщается, что Дорожная полиция Шяуляйского округа в Мажейкяйском районе проводила рейд „Самокат“. В поле зрения полиции попал мужчина на самокате в деревне Трошкучай, на ул. Мажейкю. Мужчина ехал на скорости 36 км/ч.

Самокаты, развивающие такую скорость, относятся к категории мопедов, поэтому для управления ими нужны права. Полиция остановила мужчину и выяснила, что у него нет прав, кроме того, мужчина был пьян – 2 промилле.

„Если бы мужчина ехал на велосипеде, то его ждала бы административная ответственность, но он ехал на электросамокате/мопеде, поэтому 42-летнего мужчину ждет уголовная ответственность.