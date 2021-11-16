aA
В минувшее воскресенье председателем Партии труда был переизбран Виктор Успасских. Он подчеркнул важность работы с самоуправлениями и сказал, что рассматривает возможность участия в выборах мэра Вильнюса в 2023 году.
Viktoras Uspaskichas
Viktoras Uspaskichas
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Посмотрим с советом, видимо, мне самому придется участвовать в выборах мэра Вильнюса. Я вижу, что там можно делать иначе и лучше. Поэтому есть такая решимость. В конце концов, глава партии должен брать на себя и самые сложные и важные посты на всех выборах", – сказал журналистам Успасских.

Он акцентировал важность работы с муниципалитетами и регионами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ясная тенденция нового рейтинга: "крестьяне" и соцдемы меняют свои позиции (13)

В новом рейтинге - еще одна интрига. Тенденция стала...

Правящие ждут, когда находившиеся среди зачинщиков беспорядков политики примут на себя ответственность "с такими коллегами некомфортно" (114)

Во вторник митингующих возле Сейма поддержали...

На митинге у парламента – судимые политики и "звезды" преступного мира (276)

На митинге, который проходил у парламента 10 августа,...

Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых  трое стражей порядка в больнице (232)

Во вторник вечером во время беспорядков у здания...

TOP новостей

Užimtumo tarnyba Užimtumo tarnyba

Злоупотребляющих безработных в Литве ждут нелегкие времена: за отказ от работы будут лишать страховки (33)

Министерство социальной защиты и труда ( Соцмин )...

Antikūnų testas Saulius Čaplinskas

Профессор об антителах: если их меньше 500, то для защиты этого не хватит (3)

Длинные выходные в начале ноября не привели к росту...

После контакта с больными ковидом придется изолироваться и привитым (8)

Несмотря на то, что вакцинация значительно снижает риск...

Премьер-министр Литвы: "паспорт возможностей" детям потребуется только для развлечений (10)

17 ноября правительство Литвы обсудит введение...

Представитель пенсионеров о медицинских масках: нищетой в Литве уже интересуется вся Европа (34)

С 15 ноября в Литве в публичных местах можно ходить...