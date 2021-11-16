"Посмотрим с советом, видимо, мне самому придется участвовать в выборах мэра Вильнюса. Я вижу, что там можно делать иначе и лучше. Поэтому есть такая решимость. В конце концов, глава партии должен брать на себя и самые сложные и важные посты на всех выборах", – сказал журналистам Успасских.
Он акцентировал важность работы с муниципалитетами и регионами.
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