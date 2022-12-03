Первые зимние выходные будут снежными: предупреждают и об опасном явлении

Снега будет мало, больше только в южных и юго-западных районах. Местами, скорее в южных районах, снежинки сменятся каплями дождя или туманом, местами ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем температура поднимется до 0-5 градусов, холоднее всего будет ​​в Утенском, Панявежском, Шяуляйском и Тельшяйском уездах, теплее - в Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском уездах.

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В ночь на воскресенье будет пасмурно, во многих районах выпадет снег, в северной части страны он будет интенсивнее и продолжительнее. Местами снег сменится туманом, возможен мокрый снег - из-за только что выпавшего снега будет скользко. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов мороза.

В воскресенье будет облачно, во многих районах выпадут смешанные осадки, местами снег, мокрый снег, возможен дождь. На большей части страны образуется гололедица. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. В страну поступит масса несколько более теплого воздуха, поэтому температура будет колебаться от 2 градусов мороза в северо-восточных районах до 2 градусов тепла на юго-западе страны.

В ночь на понедельник во многих местах пройдут преимущественно небольшие осадки, чаще снег, за исключением незначительных осадков днем. Ночью температура понизится до 0-5 градусов мороза, днем ​​- от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.