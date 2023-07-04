Первые выходные июля в Паланге: цены в этом году и в прошлом

Юозас с женой из Шяуляя приезжает в Палангу ежегодно хотя бы на несколько выходных, поэтому цены знает назубок: "Скажу просто, в сутки на человека 100 евро. И в прошлом году и в этом цена примерно такая же. Если хочешь удобное жилье, вкусную еду и выпивку. Всегда можно найти дешевле, на матрасе, есть сосиски, но так ли проводят время в отпуске? Мы приехали не сосиски есть".
Мужчина убежден - цены в этом году значительно не изменились.
"Что-то на евро, что-то на 50 центов подорожало, но пугающей разницы нет, пусть люди не драматизируют ситуацию, драма была – это цены на электричество. А то, что в Паланге что-то на 1-2 евро подорожало – нормально, цены, как солнце, поднялись везде".
Жильвинас и Довиле из Вильнюса сказали, что апартаменты заказали заранее, поэтому они обошлись в 80 евро за одну ночь на двоих, однако пара не скрывает, что почувствовала разницу в ценах в кафе и ресторанах: "Мы любим еду на гриле. В прошлом году лучший шашлык стоил 11 евро, а в этом тот же - 14 евро. Коктейль в прошлом году был 12, в этом 15 евро. И так на 1-2 евро наверное везде больше платишь", – сказали отдыхающие. Жильвинас считает, что если заказать жилье заранее, то отдых на одного в Паланге стоит 70 евро в день. Пара приехала только на выходные.
Нериюс из Кедайняя приехал с женой и двумя детьми на 4 дня, но выбрал бюджетный вариант: "Мы арендовали квартиру по 70 евро в сутки на четверых. Думаю, цена нормальная, столько было и год назад. В кафе мы каждый день не ходим, в квартире есть кухня. Живем как дома, готовим завтрак, обед. Поэтому я разницу в ценах не почувствовал. Продукты подорожали во всей Литве. Мы с семьей укладываемся в 100 евро в день".
Раса и Альгирдас из Каунаса считают, что неважно, что цены растут, есть люди, которые всегда будут ездить на море.
"Мы за одну ночь на двоих заплатили за двоих 110 евро. Много? Много, к тому же, сегодня идет дождь. Но тут повышай-не повышай – нормальные места в последнюю минуту найти сложно, кафе и рестораны в выходные забиты людьми. Значит, ездили и будем ездить", – сказала Раса, которую удивило, что значительного роста цен в Паланге нет.
Журналисты решили сравнить цены в некоторых кафе. Одно кафе на ул. Й.Басанавичюса, которое славится цеппелинами, но дает и обеды дня, в июле прошлого года предлагало их по 6 евро, в этом году обед дня стоит 6,50 евро, а если вы ходите на обед цеппелины, то обед будет стоить 7,50 евро.
Другое кафе на ул. Й.Басанавичюса, у самого пирса, славится обилием картофельных блюд. В июле 2022 г. картофельные блины со сметаной там стоили 6 евро, с творогом – 7 евро, в этом году цены уже от 7 до 9 евро. А вот цеппелины здесь подешевели, в прошлом году стоили 8, а сейчас 5–7 евро. Цена на картофеьные блины с мясом не изменилась, а ведарай (тертая картошка с салом, запеченная в кишке) подорожали на один евро. Похожая тенденция наблюдается и в других кафе.
Гонконгские вафли как и в прошлом году стоят 5-6 евро. А вот цены на копченую рыбу изменились: в июле прошлого года килограмм копченого леща стоил 6,50–8, а сейчас 7-9 евро. Шаурма подорожала на евро, до 6,50 евро.
Незначительно изменились цены и на колесо обозрения: в прошлом году цена за взрослого была 14 евро, а для семьи с двумя детьми – 45 евро. В этом году цена на взрослого уже 15 евро.