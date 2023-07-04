Первые выходные июля в Паланге: цены в этом году и в прошлом

Юозас с женой из Шяуляя приезжает в Палангу ежегодно хотя бы на несколько выходных, поэтому цены знает назубок: "Скажу просто, в сутки на человека 100 евро. И в прошлом году и в этом цена примерно такая же. Если хочешь удобное жилье, вкусную еду и выпивку. Всегда можно найти дешевле, на матрасе, есть сосиски, но так ли проводят время в отпуске? Мы приехали не сосиски есть".

Мужчина убежден - цены в этом году значительно не изменились.

"Что-то на евро, что-то на 50 центов подорожало, но пугающей разницы нет, пусть люди не драматизируют ситуацию, драма была – это цены на электричество. А то, что в Паланге что-то на 1-2 евро подорожало – нормально, цены, как солнце, поднялись везде".