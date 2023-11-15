Первые симптомы панкреатита депутат Навицкас почувствовал в парламенте

На вопрос, чем он болен, депутат ответил: "Это панкреатит". Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. Он сказал, что прежде проблем с поджелудочной железой у него не было.
Первые симптомы он почувствовал в прошлый четверг.
"Было плохо. Боль в боку. Это было в четверг в парламенте. Коллеги увидели, как меня вышибло в пот. Вызвали скорую. Проблемы с сердцем исключили. Я вернулся домой. Дома поднялась температура, была небольшая боль. В понедельник я поехал к семейному врачу. Анализы были очень плохими. Тогда я поехал в Сантаришкскую клинику. Там день я находился под наблюдением, потом был госпитализирован", – рассказал Навицкас.
По его словам, причины могут быть разные - от камней в в желчном пузыре до стресса.
"Все болезни из-за Гражулиса!" – пошутил Навицкас. Напомним, что в минувший четверг парламент рассматривал заявление Генпрокуратуры о лишении депутата Пятраса Гражулиса депутатской неприкосновенности.
Профессор отделения гастроэнтерологии Каунасской клиники Юозас Купчинскас сказал Delfi, что одна из основных причин панкреатита – алкоголь. Как острого, так и хронического. Еще одна причина острого панкреатита – камни в желчном пузыре. Есть и другие редкие причины, например, аутоиммунное воспаление поджелудочной железы, болезни иммуноглобулина G4, генетические факторы, гиперкальциемия, употребление некоторых лекарств.
В редких случаях панкреатит может быть вызван повышением уровня триглицеридов в крови.
Известно также, что риск возникновения острого панкреатита может быть вызван курением.
"Если есть два фактора - большое количество алкоголя и курение, то риск панкреатита сильно возрастает", – сказал Купчинскас Delfi.
По его словам, в 80% случаев причина хронического панкреатита - регулярное злоупотребление алкоголем. В 20% случаев хронический панкреатит может быть вызван генетической предрасположенностью, бывает и аутоиммунный панкреатит.
Пациенты с панкреатитом чувствуют сильную боль, у них начинается рвота. Обычно боль чувствуется в верхней части живота, над пупком или под левым ребром. В отличие от воспаления желудка после рвоты легче не становится.
Боль и тошнота – два важнейших симптома заболевания. Надо немедленно обращаться к врачам. Лечение проводят в больнице или в реанимации.