Первые симптомы панкреатита депутат Навицкас почувствовал в парламенте

На вопрос, чем он болен, депутат ответил: "Это панкреатит". Панкреатит - воспаление поджелудочной железы. Он сказал, что прежде проблем с поджелудочной железой у него не было.

Первые симптомы он почувствовал в прошлый четверг.

"Было плохо. Боль в боку. Это было в четверг в парламенте. Коллеги увидели, как меня вышибло в пот. Вызвали скорую. Проблемы с сердцем исключили. Я вернулся домой. Дома поднялась температура, была небольшая боль. В понедельник я поехал к семейному врачу. Анализы были очень плохими. Тогда я поехал в Сантаришкскую клинику. Там день я находился под наблюдением, потом был госпитализирован", – рассказал Навицкас.

По его словам, причины могут быть разные - от камней в в желчном пузыре до стресса.

"Все болезни из-за Гражулиса!" – пошутил Навицкас. Напомним, что в минувший четверг парламент рассматривал заявление Генпрокуратуры о лишении депутата Пятраса Гражулиса депутатской неприкосновенности.