Предварительные результаты: лидируют социал-демократы, на 2 месте – "Заря Немана", на 3 - консерваторы

В воскресенье вечером в Литве завершился первый тур парламентских выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), в основной день выборов на 1895 избирательных участках с 7 час. утра до 20 час. вечера проголосовали 40,31 проц. избирателей. Еще 11,75 проц. жителей проголосовали на выборах досрочно.

Рубеж в 5 проц. также преодолело Движение либералов, набравшее на данный момент 6,63 проц. голосов избирателей.

На четвертом месте – Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,44 проц. поддержки. На пятом месте – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,88 проц. голосов.

Нынешние правящие Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) занимают третье место, на данный момент у них 14,30 проц. голосов.

В ходе выборов в Сейм, состоявшихся в 2020 году, общая активность составила 47,16 проц.

За мандат 141 члена Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 член Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет пятую часть голосов всех избирателей одномандатного округа, второй тур выборов в Сейм состоится 27 октября.

Еще 70 представителей в парламент избираются гражданами по партийным спискам во многомандатном округе, состоящем из 1947 участков. Политические силы получат мандаты, если наберут не менее 5 проц. голосов. Правда, эта планка для коалиций составляет 7 проц.