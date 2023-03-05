Первые результаты благоприятны для социал-демократов и "крестьян"

Согласно предварительным данным Главной избирательной комиссии (ЦИК), полученным из 277 избирательных участков, социал-демократы претендуют на 25,35 проц. мандатов, "аграрии" – 17,74 проц., Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – 11,51 проц.
В первой пятерке партий также находятся Союз демократов "Во имя Литвы" (8,89 проц.) и Движение либералов (7,92 проц.).
По предварительным первым данным выборов мэров, в Ионишкском районе лидируют нынешний мэр Виталиюс Гайлюс и Вайда Алекнавичене, в Расейнском районе – нынешний мэр Андрюс Баутронис и парламентарий Арвидас Някрошюс. Пока благоприятно выборы мэров складываются и для нынешнего мэра Ионавы Миндаугаса Синкявичюса. В Кедайнском районе лидируют член Сейма Виктор Федоров и Валентинас Тамулис, в Каунасском районе – нынешний мэр Валериюс Макунас и член Сейма Викторас Пранцкетис.
Традиционно первые результаты выборов поступают из регионов, т.е. из маленьких участков. Результаты голосования в Вильнюсе и Вильнюсском районе ЦИК пока не получила.
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