Первые проблемы в новом сквере: пришлось выключить воду

Муниципалитет обещает включить воду сразу же, как только с деревьев облетят все листья.

"Воду в Вингряйском сквере отключили из-за листьев, которые засоряют систему стока воды. Как только листья опадут, возможно, сразу же включат воду. Мы хотим подчеркнуть, что вода в сквере течет из естественных источников, за нее муниципалитету ничего не надо платить", – сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Из этих натуральных источников со времен Средневековья до начала XX в. вода поступала в дома вильнюсцев. Сегодня источник в сквере напоминает о том, что здесь были важные для города источники питьевой воды. Сейчас воды подземного источника вывели на поверхность, вода течет по специальному открытому каналу.

Напомним, что сквер был открыт 18 октября. Раньше это была транзитная улица, сейчас ее отдали пешеходам.

Рядом со сквером находится музей MO, который подарил скверу семь скульптур. Эти скульптуры представляют собой продолжение уличной экспозиции музея.