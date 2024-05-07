Первые проблемы досрочного голосования: Главизбирком выражает сожаление

Delfi получил такое письмо.
"Только что больше 60 минут потеряла, пытаясь проголосовать в Каунасе. Не нашли ни мой код, ни паспорт, работники не могли связаться с ГИК. На всю Литву есть один работник ГИК, который решает проблемы с гражданами Литвы, которые декларировали место жительства за границей.
Через 60 минут этот человек позвонил в Каунас и сказал, что с моим паспортом все в порядке, я все еще гражданка Литвы.
Проблема в том, что 1 и 2 шаги инструкции ГИК по голосованию декларировавших место жительства за границей неверны. Я своими глазами видела, что первый шаг - найти человека в системе по персональному коду, а консультант ГИК сказал пропустить этот шаг и идти к 3 пункту - ввести нового избирателя. Неправильную инструкцию получили по всей Литве", – сказала женщина.
"Хорошо, что я подождала, правда, было неприятно, все смотрят на тебя. Наверное, не все проголосуют, если ГИК не исправит инструкцию", – продолжила она.
Delfi обратился за комментарием в ГИК. Пресс-секретарь Индре Раманавичене от имени ГИК выразила сожаление в связи с ситуацией.
По ее словам, комиссии Каунасского муниципалитета напомнили, как проходит администрирование избирателей из-за границы.
"Приносим искреннее сожаление в связи с тем, что избирателю пришлось так долго ждать, – сказала Delfi Раманавичене. – Мы проверили ситуацию. Член комиссии во время досрочного голосования должен проверить код прибывшего избирателя: проверить, обладает ли он правом голоса, к какому избирательному участку принадлежит - живет в Литве или за границей. Очень сожалеем, что на этом этапе в первый день были проблемы и пришлось долго ждать".