Первые месяцы сортировки пищевых отходов: вильнюсцы все делают правильно

"Первые месяцы показали, что вильнюсцы не только охотно участвуют в сортировке пищевых отходов, но и делают это ответственно. Больше половины жителей столицы еще не получили средства для сортировки, зато 90% тех, кто это сделал, правильно сортируют отходы. В некоторых пакетах находят немного пластика и бумаги, но их количество невелико", – сказал директор центра Томас Вайткявичюс.