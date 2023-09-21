Первые леди Литвы и США обсудили вопросы лечения и реабилитации ветеранов войны

Первые леди Литвы и США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области лечения ветеранов войны и оказания им помощи в интеграции в общество после возвращения из зоны боевых действий. Такая возможность уже обсуждалась во время телефонного разговора супруг президентов перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Один из очень важных элементов нашей поддержки Украины – принять как можно больше раненых украинских солдат и предоставить им необходимое лечение и реабилитацию. Литва запланировала выделить в ближайшие три года 200 млн евро на поддержку украинской армии, обучение личного состава и медицинскую помощь", - сказала Д. Науседене.

Супруга президента Литвы подчеркнула, что ответственные учреждения нашей страны обладают всеми необходимыми возможностями для предоставления медицинских услуг раненым украинским солдатам. В этом году военно-медицинскую помощь и реабилитацию в Литве получат более 120 украинских военнослужащих.