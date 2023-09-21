Первые леди Литвы и США обсудили вопросы лечения и реабилитации ветеранов войны

Первые леди Литвы и США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области лечения ветеранов войны и оказания им помощи в интеграции в общество после возвращения из зоны боевых действий. Такая возможность уже обсуждалась во время телефонного разговора супруг президентов перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
"Один из очень важных элементов нашей поддержки Украины – принять как можно больше раненых украинских солдат и предоставить им необходимое лечение и реабилитацию. Литва запланировала выделить в ближайшие три года 200 млн евро на поддержку украинской армии, обучение личного состава и медицинскую помощь", - сказала Д. Науседене.
Супруга президента Литвы подчеркнула, что ответственные учреждения нашей страны обладают всеми необходимыми возможностями для предоставления медицинских услуг раненым украинским солдатам. В этом году военно-медицинскую помощь и реабилитацию в Литве получат более 120 украинских военнослужащих.
"Литва и США могут сотрудничать, чтобы помочь Украине усилить уход за ранеными солдатами. Совместные усилия необходимы также для того, чтобы помочь Украине восстановить и расширить медицинские реабилитационные учреждения для оказания помощи не только военнослужащим и ветеранам, но и членам их семей", - сказала Д. Науседене.
Как напоминает офис президента, во вторник Д. Науседене выступила на мероприятии высокого уровня "Борьба за будущее: украинские дети в войне", которое на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провела супруга президента Украины Елена Зеленская. Это первый случай в истории, когда первая леди Литвы выступила на мероприятии высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.