"Это своего рода моральный долг людям, которые одиноки и испытывают довольно большое психологическое напряжение (...), так же и относительно детей из семей, которым учиться из дома по разным причинам тяжело", - сказала на заседании премьер Ингрида Шимоните.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что это делается с целью помочь школьникам из социально уязвимых семей, у которых нет условий обучаться дома, и предоставить им возможность учиться в школе, в детском или юношеском дневном центре.
Не останется ограничений для общения одиноких людей
В среду была создана возможность для общения двух семей или домохозяйств, если в них не более одного человека или если в семье есть несовершеннолетний с недугом или взрослый человек, требующий ухода из-за недуга.
Кроме того, общаться таким лицам теперь будет разрешено и в других самоуправлениях, не по месту жительства.
По словам А. Дулькиса, цель изменений - "предоставить эмоциальную и практическую помощь" одиноким людям.
Карантин в Литве был введен 7 ноября, с 16 декабря его режим был ужесточен и карантин был продлен до 31 января.
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