"Первые дозы должны прибыть в Литву в конце апреля", – заявил на пресс-конференции глава ГСКЛ.
По его словам, первые партии этой вакцины будут символическими.
По словам А. Андрулёниса, в целом Литва решила приобрести 700 тыс. доз вакцины этого производителя.
"Предварительные сроки доставки – до конца этого года", – добавил он, отметил, что они могут измениться, поскольку вакцина была утверждена позже, чем планировалось.
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