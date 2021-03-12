"Первые дозы должны прибыть в Литву в конце апреля", – заявил на пресс-конференции глава ГСКЛ.

По его словам, первые партии этой вакцины будут символическими.

По словам А. Андрулёниса, в целом Литва решила приобрести 700 тыс. доз вакцины этого производителя.

"Предварительные сроки доставки – до конца этого года", – добавил он, отметил, что они могут измениться, поскольку вакцина была утверждена позже, чем планировалось.