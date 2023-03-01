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По данным Литовской гидрометеорологической службы, 1 марта в Литве будет 2–7 градусов тепла.
Первые дни календарной весны будут относительно теплыми
© DELFI / Josvydas Elinskas

2 марта вероятность осадков невелика. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 3–8 градусов тепла.

3 марта днем местами возможны осадки, в основном небольшие – дождь, мокрый снег. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 1–6 градусов мороза.

4 марта местами ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Ночью и утром градуса мороза до 4 градусов тепла.

5 марта время от времени ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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