Его работники начали прививать мигрантов, расселенных в центрах в Рукле, Кибартай и Медининкай в середине октября.

Иностранцев прививали вакцинами Pfizer-BioNTech.

Во время вакцинации основное внимание уделялось семьям и детям старше 12 лет.

Директор центра Даумантас Гутаускас отметил в сообщении, что во время процесса вакцинации пришлось столкнуться с чередой сложностей.

"Одна из которых – сложность в точном подсчете количества привитых мигрантов, поскольку они без документов, приходится доверять устной информации, привиты ли они первой или второй дозой, и были ли они привиты иными вакцинами до прибытия в Литву, есть ли у них какие-либо проблемы со здоровьем", – отметил Гутаускас.

В день вакцинации врачи следовали всем превентивным мерам – измеряли температура, дезинфицировали руки, делали пояснительные анкеты для всех желающих привиться, отвечали на все возникающие вопросы.