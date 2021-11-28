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В субботу вечером погасла только в пятницу зажженная рождественская елка Паневежиса. Как сообщает самоуправление города в социальной сети Facebook, разноцветная ель не светится из-за технических проблем.
Первой зажглась, но первой и погасла - неудача паневежской елки повторилась
© Rimvydas Ančerevičius

"Из-за технических проблем красочное городская елка сегодня не светится - подрядчики и специалисты по техническому обслуживанию проинформированы, поэтому вполне вероятно, что все будет скоро исправлено и елка снова будет светиться", - сообщает Facebook.

В пятницу муниципалитет Паневежиса, первый из крупных городов, зажгли 18-метровой символ праздника, не сообщив о церемонии заранее, чтобы предотвратить скопление людей и обеспечить безопасность в связи с пандемией COVID-19.

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"Мы заботимся о здоровье жителей Паневежиса, поэтому из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране мы не организовали праздничный концерт и другие мероприятия, чтобы избежать дополнительных рисков. В этом году елка зажглась без особого шума, но мы верим, что украшенный город подарит праздничное настроение всем. Желаю вам приятного ожидания праздников", - сказал мэр Паневежиса Ритис Рачкаускас.

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