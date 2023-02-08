Первое в Литве дело: имущество стоимостью более полумиллиона евро конфисковано в пользу государства

В сентябре прошлого года Каунасская окружная прокуратура начала расследование на основании полученной информации о том, что имущество, принадлежащее одному из жителей Каунасского района, могло быть приобретено незаконным путем. В ходе расследования установлено, что лицо не может обосновать приобретение двух дорогостоящих земельных участков и жилого дома ни своими законными доходами, ни законными доходами своего близкого родственника, на имя которого оформлено имущество.

Иск основан на том, что осужденное решением лицо предположительно передал полученные незаконным способом средства близкому родственнику – недобросовестному покупателю, который, используя эти средства и подав заявление на получение разрешения на строительство, задекларировал 52 проц. готовности здания жилого дома и, заключая сделку купли-продажи земельных участков, оформил эту недвижимость на свое имя, а также приобрел другое связанное с жилым домом имущество и услуги на общую сумму 84 174 евро, не включенную в общую стоимость жилого дома.

На основании данных, собранных в ходе расследования, в иске выражалась просьба конфисковать у недобросовестного покупателя жилой дом и земельные участки стоимостью более 466 тыс. евро, а также еще почти 85 тыс. евро, связанных с другим приобретенным ответчиком имуществом и услугами, связанными с вышеупомянутым жилым домом.

Расследование о приобретении имущества провели сотрудники Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений. Руководил расследованием прокурор Отдела защиты общественного интереса Каунасской окружной прокуратуры.

Решение в течение 30 дней после его принятия может быть обжаловано в Апелляционный суд Литвы.