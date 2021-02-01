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Первая партия вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Литву 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.
Первая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19 должна поступить в Литву в конце недели
© AP / Scanpix

"У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится", – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.

В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.

В литовском министерстве пока не имеют информации об этом.

До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

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