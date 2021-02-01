Первая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19 должна поступить в Литву в конце недели

"У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится", – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.

В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.

В литовском министерстве пока не имеют информации об этом.

До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.