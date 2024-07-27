Первая ночь Праздника моря в Клайпеде прошла под аплодисменты

Сильвестр Белт, представлявший Литву на Евровидении, устроил свое впечатляющее шоу сразу после выступления „Hyperbolė“. Правда, весь праздничный концерт оказался немного затянутым и длился дольше запланированного.
Гости города и участники, выдержавшие первый день Праздника моря, на отдых ушли лишь в два часа ночи. „Праздник моря в этом году приглашает вспомнить и оглянуться на 90-летнюю историю и обещает не одно зрелищное событие во время трехдневного праздничного безумия. Клайпеда во время Праздника моря становится крупнейшим, наиболее заметным и самым важным городом Литвы. Вдохновленный многочисленными концертами, спортивными мероприятиями и другими событиями, город шумит, как море. За все дни Праздника моря его посетят сотни тысяч человек. Давайте отметим этот юбилейный праздник и почувствуем его волшебство“, - сказал генеральный директор дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
По словам руководителя проекта Праздника моря Живиле Путнене, по предварительным данным, в выходные в Клайпеду приедут около 500 тысяч человек. „Оценивая заполняемость отелей, поток прибывающих автомобилей, количество торговцев, спрос на ярмарки, мы подсчитали, что в выходные на Праздник моря приедет около полумиллиона человек. Это основанный на фактах, хотя и предварительный расчет“, - сказал Delfi Ж. Путнене
По словам организаторов, Праздник моря, который привлекает в Клайпеду множество людей со всей Литвы, для многих является летней традицией, поэтому люди знают этот фестиваль и приезжают на него специально.