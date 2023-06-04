aA
В последние выходные мая МП "Услуги сообщения" запустила новую систему оплаты услуг в вильнюсском общественном транспорте. Портал MadeinVilnius.lt провел опрос читателей, чтобы узнать, как они оценивают новую систему э-билета.
Vilniaus viešajame transporte įjungiama nauja e. bilieto sistema
Vilniaus viešajame transporte įjungiama nauja e. bilieto sistema
© Vilniaus miesto savivaldybė

Современные решения и новое оборудование понравились не всем. 35% частников опроса (607 голосов) считают, что новая система - это напрасная трата денег и оценивает новые компостеры плохо. 32% респондентов (565 голосов) еще не испробовали новую систему, поэтому ничего не могли сказать.

Были и те, кто не заметил изменений. Таких было 8% участников опроса (143 голоса). Еще 11% сказали, что этот вопрос для них неактуален (186 голосов).

Новые компостеры понравились 14% читателей (250 голосов).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Мэр столицы: одна из функций новой системы в общественном транспорте – возможность оплаты платежной картой

Как уверяет мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас ,...

В общественном транспорте Вильнюса появится новая система э-билета: будет возможность безналичного расчета

С 27 мая в столичных автобусах и троллейбусах начинается...

TOP новостей

Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать

Летний период - настоящая головная боль для сферы...

Аналитик: в первый раз за год зафиксировано снижение цен, часть продуктов по-прежнему дорожает

Всем нам нужен хлеб, а еще лучше, если можем купить, что...

Рост цен не напугал: в первые выходные лета в Паланге собралось множество отдыхающих

Прогнозируемый скачок цен на жилье и услуги общепита в...

На рынке – долгожданные перемены: в Вильнюсе подешевело жилье в одном сегменте

Обзор недвижимости, подготовленный банком Luminor ,...

На рынках продают первые литовские ягоды и овощи: клубника по карману не всем

На Центральном рынке в Паневежисе на смену спарже идет...