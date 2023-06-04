Современные решения и новое оборудование понравились не всем. 35% частников опроса (607 голосов) считают, что новая система - это напрасная трата денег и оценивает новые компостеры плохо. 32% респондентов (565 голосов) еще не испробовали новую систему, поэтому ничего не могли сказать.

Были и те, кто не заметил изменений. Таких было 8% участников опроса (143 голоса). Еще 11% сказали, что этот вопрос для них неактуален (186 голосов).

Новые компостеры понравились 14% читателей (250 голосов).