Первая неделя календарной осени обещает быть теплой

В ночь на вторник усилится зона высокого атмосферного давления. Облака рассеются. В начале ночи пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Утром будет 8–13, местами 14–16 градусов тепла.

Во вторник днем антициклон обусловит солнечную погоду, вероятность осадков будет невелика. В страну придет теплая масса воздуха с востока, во второй половине дня будет 25–30 градусов тепла.

В среду погоду обусловит антициклон, поэтому погода почти не изменится. Ночью будет ясно, днем малооблачно. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 12–17, днем 25–30 градусов тепла.