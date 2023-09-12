Первая леди: сможем предоставлять украинцам еще более качественные услуги

"Планирование и реализация деятельности Украинского центра на основе конкретных данных создаст условия для дальнейшей успешной деятельности и будет способствовать предоставлению более качественных услуг украинцам. Предоставленные знания не только послужат их общинам в Литве, но и будут полезны после их возвращения в Украину", – сказала Д. Науседене.

Как показали результаты исследования, в настоящее время украинцев больше всего интересуют возможности изучения языков. Изучение английского и литовского языков было названо одним из основных. Также для украинцев важны культурные потребности: мероприятия, возможность поддерживать связь со своей культурой и языком, сохранение своей идентичности.

Участники исследования отметили, что их интересуют возможности получения образования их детьми в Литве, они хотели бы больше занятий для своих детей в школах, а сами выразили заинтересованность в возможностях совершенствоваться в профессиональной сфере, сообщается в пресс-релизе офиса президента.