Первая леди: сможем предоставлять украинцам еще более качественные услуги

"Планирование и реализация деятельности Украинского центра на основе конкретных данных создаст условия для дальнейшей успешной деятельности и будет способствовать предоставлению более качественных услуг украинцам. Предоставленные знания не только послужат их общинам в Литве, но и будут полезны после их возвращения в Украину", – сказала Д. Науседене.
Как показали результаты исследования, в настоящее время украинцев больше всего интересуют возможности изучения языков. Изучение английского и литовского языков было названо одним из основных. Также для украинцев важны культурные потребности: мероприятия, возможность поддерживать связь со своей культурой и языком, сохранение своей идентичности.
Участники исследования отметили, что их интересуют возможности получения образования их детьми в Литве, они хотели бы больше занятий для своих детей в школах, а сами выразили заинтересованность в возможностях совершенствоваться в профессиональной сфере, сообщается в пресс-релизе офиса президента.
По данным исследования, каждый пятый ребенок до 18 лет нуждается в профессиональной психологической помощи. Как отмечается в пресс-релизе, опрошенные выражают потребность в психосоциальных услугах и это коррелирует с данными международного исследования о том, что возрастная группа от 13 до 15 лет пострадала от войны сильнее всего.
По словам первой леди, установленное в ходе проектов сотрудничество Украинского центра с европейскими культурными институтами и украинскими общинами в регионах Литвы и впредь будет способствовать расширению взаимопонимания и обеспечит непрерывность деятельности центра.
"Надеюсь, что все осуществляемые проекты станут отличным примером сотрудничества и будут способствовать реализации стратегической цели нашего Украинского центра – поддержки Украины на пути интеграции в Европейский союз", – сказала Д. Науседене.
Представителям Kurk Lietuvai Виктории Диденко, Катерине Латыш и Ксении Ерофеевой в проведении исследования помогли команды Украинского центра и Университета Витаутаса Великого (УВВ).
Исследование, длившееся на протяжении шести месяцев, началось весной этого года, сбор данных проводился во всех регионах Литвы.
В презентации результатов исследования и последующем обсуждении также приняли участие ректор УВВ профессор Юозас Аугутис и посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает офис президента.