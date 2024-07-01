Первая леди Литвы приняла участие в праздновании дня рождения Украинского центра

По случаю дня рождения в Ботаническом саду Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе был организован пикник украинских общин, во время которого прошла ярмарка организаций, поддерживающих Украинский центр, различные образовательные и просветительские мероприятия, а также состоялись музыкальные выступления коллективов Украинского центра.

Украинский центр был учрежден два года назад по инициативе первой леди Литвы Д. Науседене и первой леди Украины Елены Зеленской с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг. Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

В торжестве приняли участие аккредитованные в Литве послы иностранных государств, руководство Университета им. Витаутаса Великого и университетское сообщество, партнеры Украинского центра – представители институтов культуры Литвы, неправительственных организаций, а также члены украинской общины в Литве.

Как указывает Офис президента, приветствуя гостей мероприятия, Д. Науседене отметила, что Украинский центр не только зажег свет надежды для украинского народа, открыл возможности для поддержки глубокой и богатой украинской культуры в Литве и сохранения своей идентичности, но и показал всем, как много можно сделать вместе.