Первая леди Литвы поблагодарила волонтеров Украинского центра за их вклад в проведение саммита НАТО в Вильнюсе

Супруга президента поблагодарила их за вклад в успешное проведение программы для супругов и партнеров участников Вильнюсского саммита НАТО, а также за теплый прием в Украинском центре, во время которого украинские женщины и дети поделились с высокими гостями своими драматическими и трогательными историями и опытом военных беженцев, рассказали о своем самочувствии сегодня и благодарили литовский народ за поддержку и помощь, которую они все время ощущают, находясь в Литве, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Сегодня у меня есть возможность поблагодарить каждого из вас за нашу сплоченность и время, проведенное вместе, за укрепление принципов гуманизма и межгосударственных отношений между Литвой и Украиной. Для меня Украина – это свободные и творческие люди. Вы – яркие послы своего народа", - сказала супруга президента Литвы.