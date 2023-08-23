Первая леди Литвы поблагодарила волонтеров Украинского центра за их вклад в проведение саммита НАТО в Вильнюсе

Супруга президента поблагодарила их за вклад в успешное проведение программы для супругов и партнеров участников Вильнюсского саммита НАТО, а также за теплый прием в Украинском центре, во время которого украинские женщины и дети поделились с высокими гостями своими драматическими и трогательными историями и опытом военных беженцев, рассказали о своем самочувствии сегодня и благодарили литовский народ за поддержку и помощь, которую они все время ощущают, находясь в Литве, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
"Сегодня у меня есть возможность поблагодарить каждого из вас за нашу сплоченность и время, проведенное вместе, за укрепление принципов гуманизма и межгосударственных отношений между Литвой и Украиной. Для меня Украина – это свободные и творческие люди. Вы – яркие послы своего народа", - сказала супруга президента Литвы.
Д. Науседене поинтересовалась тем, как проходит интеграция сотрудников и волонтеров Украинского центра в Литве, и обсудила с ними будущее и перспективы деятельности Центра.
Вильнюс в рамках проходившего 12-13 июля саммита НАТО посетили супруги и партнеры лидеров стран, в том числе первая леди Украины Елена Зеленская, которая патронирует Центр вместе с первой леди Литвы Дианой Науседене.
За все время работы Украинского центра, который был открыт в июне прошлого года в сотрудничестве с Канцелярией президента Литовской Республики, Университетом им. Витаутаса Великого и посольством Украины в Литве, его посетили более 26 тыс. человек, в том числе высокопоставленные лица и гости из-за рубежа.