Первая леди Литвы: наша диаспора в Австралии искренне дорожит традициями литуанистического образования

"Литву и Австралию разделяют несколько тысяч километров, но нас соединяет и объединяет особое чувство литовской принадлежности. Я особенно ценю эту возможность быть сегодня вместе с вами и чувствовать объединяющую нас силу родного языка и литовской идентичности. Источник этой силы – любовь к Литве, которая связывает наши сердца, в какой части света бы мы ни жили", - сказала Д. Науседене.

Супруга президента обратила внимание на то, что в Мельбурнском литовском клубе, который насчитывает уже седьмое десятилетие своего существования, царит настоящий литовский дух, который можно почувствовать, едва переступив порог этого дома. Этот дух бережно хранят и развивают представители диаспоры, передавая из поколения в поколение знание литовского языка, традиций и обычаев. Благодаря этому поддерживаются связи между членами общины, сплачиваются семьи, молодежь получает вдохновение, передаются знания о Литве, ее культуре, истории и настоящем.