"Я рада приветствовать вас в этом уникальном центре. Создавая его вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской, мы стремились сформировать безопасное гуманитарное пространство для украинских граждан, где у них была бы возможность не только залечить травмы жестокой войны, восстановить психологическое равновесие, но и продолжать поддерживать свою общность, национальную культуру и идентичность", - подчеркнула Д. Науседене.

Она напомнила, что Украинский центр – это открытое образовательное, культурное и научное пространство, которое помогает каждому украинцу не только интегрироваться в литовское общество, но и подготовиться к восстановлению Украины после войны, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

"Для Литвы очень важно, чтобы молодое поколение украинцев не теряло возможности учиться, расти в ногу с прогрессом, становиться лидерами будущего, самостоятельно создающими свое будущее и будущее свободной Украины. Мы активно наводим мосты международного сотрудничества через государственные структуры, дипломатов, иностранных послов, волонтеров, спонсоров и гражданское общество, потому что фактор времени важен как никогда", - отметила первая леди.

По словам Д. Науседене, Литва не сомневается в победе Украины и верит в значимость и силу сотрудничества между общинами обеих стран, в потенциал общественной мысли и созидательную силу молодежи. Супруга президента пожелала собравшимся продуктивной дискуссии и крыльев вдохновения для создания картины светлого будущего свободной Украины.

В дискуссии приняли участие председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и молодые люди разного возраста из Литвы и Украины.

Центр, созданный по инициативе первых леди Литвы и Украины, предоставляет украинским гражданам услуги неформального образования, а также культурные, психосоциальные и другие необходимые услуги. Центр содействует интеграции украинцев в Литве, одновременно создавая благоприятные условия для того, чтобы они сохраняли свою культуру и язык, укрепляли свою идентичность, напоминают в сообщении.

Вместе с Университетом имени Витаутаса Великого, который является одним из его основателей, Украинский центр стремится расширить свою деятельность: объединить академическое сообщество, которое своими знаниями, исследованиями и общим опытом вносило бы вклад в европейскую перспективу Украины.

За 12 месяцев работы Украинский центр уже посетили почти 23 тысячи человек, включая высокопоставленных лиц и гостей из-за рубежа.