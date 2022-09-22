Супруги президентов рассмотрели возможности эффективного привлечения международных организаций для решения социальных проблем, возникших вследствие войны в Украине: это касается не только общей психологической помощи пострадавшим от ужасов войны, но и эмоциональной помощи тем, чьи возможности здоровья стали ограниченными, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
"Восстановление Украины будет невозможно, если мы не укрепим и ее народ. Необходимо помочь Украине создать систему быстрого реагирования для обеспечения как физического, так и эмоционального благополучия людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны сфокусироваться на этом, инициируя международное сотрудничество неправительственных организаций и программы помощи", - отметила Д. Науседене.
По словам супруги президента Литвы, число людей с ограниченными возможностями резко возрастет из-за проблем со здоровьем, вызванных войной России. По ее словам, ограниченные возможности здоровья могут стать причиной бедности и изоляции многих семей, а система социального обеспечения в Украине, которая в настоящее время подвергается военной агрессии, не в состоянии справиться с такими вызовами.
Д. Науседене обсудила с первыми леди Украины и Польши возможность использования для оказания такой помощи сотрудничества с национальными обществами Красного Креста в Литве, Польше и Украине, а также с Украинским центром в Вильнюсе и международной организацией Federation Global Initiative on Psychiatry.
Позже в среду Д. Науседене примет участие в организуемой Еленой Зеленской встрече первых леди и джентльменов стран-единомышленников. Мероприятия, в которых участвуют супруги глав государств, проходят в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: минималку предлагают увеличить до 840, а необлагаемый минимум – до 625 евро
С 2023 года минимальную зарплату в Литве предлагают...
Премьер Литвы: думаю, что никто особо не боится этих вотумов недоверия
Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что...
Министр: в холодный период Литва могла бы принять примерно 25 тысяч военных беженцев из Украины
В неиспользуемых школах и больницах Литва в холодное...
Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"
Украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом...
Судьба окончивших школу с отметками 100 баллов: девушка из Шакяй мыла туалеты в Финляндии, сейчас мечтает о домике в Лапландии
Вилия Баласявичюте окончила шакяйскую среднюю школу...