Супруги президентов рассмотрели возможности эффективного привлечения международных организаций для решения социальных проблем, возникших вследствие войны в Украине: это касается не только общей психологической помощи пострадавшим от ужасов войны, но и эмоциональной помощи тем, чьи возможности здоровья стали ограниченными, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Восстановление Украины будет невозможно, если мы не укрепим и ее народ. Необходимо помочь Украине создать систему быстрого реагирования для обеспечения как физического, так и эмоционального благополучия людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны сфокусироваться на этом, инициируя международное сотрудничество неправительственных организаций и программы помощи", - отметила Д. Науседене.

По словам супруги президента Литвы, число людей с ограниченными возможностями резко возрастет из-за проблем со здоровьем, вызванных войной России. По ее словам, ограниченные возможности здоровья могут стать причиной бедности и изоляции многих семей, а система социального обеспечения в Украине, которая в настоящее время подвергается военной агрессии, не в состоянии справиться с такими вызовами.

Д. Науседене обсудила с первыми леди Украины и Польши возможность использования для оказания такой помощи сотрудничества с национальными обществами Красного Креста в Литве, Польше и Украине, а также с Украинским центром в Вильнюсе и международной организацией Federation Global Initiative on Psychiatry.

Позже в среду Д. Науседене примет участие в организуемой Еленой Зеленской встрече первых леди и джентльменов стран-единомышленников. Мероприятия, в которых участвуют супруги глав государств, проходят в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.