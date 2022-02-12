Перспективная баскетболистка осуждена за ДТП с летальным исходом

Судья Миндаугас Стряукас подчеркнул, что Вилкуотите совершила ДТП, превысив допустимую на этом участке скорость, была невнимательной и не учла интересы других участников движения, в результате таких действий погибла женщина.

По словам судьи, против освобождения Вилкуотите от уголовной ответственности был и сын 92-летней скончавшейся женщины.

Вилкуотите приговорена к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. Кроме того, два года она не сможет управлять автомобилем.

Трагическое ДТП произошло 10 мая 2021 г. в 10.38 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, около Дворца печати.

Вилкуотите за рулем Mazda 3 ехала по второй полосе со стороны ул. Т.Нарбуто в сторону ул. Юстинишкю. По словам экспертов, автомобиль ехал на скорости 82-83 км/ч (допустимая 50 км/ч). Вилкуотите не сбавила скорость и перед перекрестком, несмотря на то, что зеленый свет уже моргал. Кроме того, она сбила пешехода, не сбавляя скорости и не объехав его, хотя могла заметить и объехать, если бы не высокая скорость.

Вилкуотите свою вину признала и извинилась перед детьми погибшей женщины. Она сказала, что заметила пешехода, когда была в 5-10 м от него.

По словам, Вилкуотите она признала, что причина ДТП - высокая скорости и тот факт, что пожилая женщина шла на красный свет.

Судья Стряукас отметил, что поведение пешехода, который шел через дорогу на красный свет - важный фактор, но второстепенный, он не был бы решающим, если бы водитель ехала на допустимой скорости.