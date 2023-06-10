Пережившие ужасы войны в Буче дети приедут на отдых в Палангу

По словам муниципалитета, Буча с 2015 года является партнером города. В настоящее время городу предлагается разнообразная помощь, и теперь, когда появилась возможность, было решено подарить детям Бучи мирный отдых на море.

Планируется, что Палангу смогут посетить почти 100 детей из семей, потерявших во время войны одного или обоих родителей, дети из многодетных семей и других социально крайне уязвимых групп. Всего планируется организовать 5 лагерных смен, продолжительность каждой из которых составляет почти 10 суток (включая время в пути). В каждой смене будут участвовать не менее 12-15 детей и 2 сопровождающих и ответственных за них лиц из Бучи.

Первая группа ожидается уже 1 июля.

В самоуправлении отмечают, что внести свой вклад в лагерный отдых юных украинцев – организация питания, культурно-просветительской и досуговой программы и др. – приглашаются все жители Литвы, неравнодушные к трагедии Украины. Делать пожертвования призывают, предлагая обмен – клуб "Rotary", реализующий проект "Украинское кино – жизнь на грани", летними вечерами приглашает на киносеансы в Паланге.

Первый киносеанс в поддержку летнего лагеря для детей из Бучи в Паланге состоится 9 июня, в пятницу, в 19 час. – в Курхаусе будет показан фильм "Жизнь на грани", предназначенный для лиц в возрасте 18 лет и старше. Пожертвование за билет – от 5 евро.