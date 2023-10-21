Перезахоронение командира партизан Юга Литвы: кем был Юозас Виткус и может ли история партизанского сопротивления сплотить литовское общество?

Про Виткуса часто говорят, что, по сравнению с другими лидерами партизанского движения, ему "посчастливилось" быстро умереть – от тяжелого ранения во время перестрелки. Того же Раманаускаса-Ванагаса, когда поймали в 1956 году, пытали с особой изощренностью и казнили только год спустя, выстрелив в нижнюю челюсть слева (чтобы не сразу умер).

Виткуса смертельно ранят 2 июля 1946 года. В этом время он был с другими работниками штаба в небольшом бункере под Друскининкаем. Арунас Бубнис рассказывает, что во время облавы окно в бункер закрывалось, а значит там становилось нечем дышать. В этот раз к тому же в бункере между партизанами завязался неприятный спор. Решив разрядить обстановку, Виткус, не дождавшись отмены тревоги, решил выйти наружу с одним из сотоварищей. Но их разговор услышали энкэведешники, которые еще не успели уехать. Началась перестрелка. Виткусу из пистолета удалось убить двух противников, но его самого тяжело ранило автоматной очередью и осколками гранат. Второй партизан успел скрыться. Раненого Виткуса везут в Лейпалингис, по дороге пытаются допросить, но он умирает от потери крови, никого не выдав. "Конечно, это была его ошибка – выйти раньше времени наружу, – говорит Бубнис. – Но все мы люди…".