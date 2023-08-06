Перевозка исторического груза ночью привлекла внимание тысяч клайпедчан: как это было

"Святая труба", "событие тысячелетия", "может, здесь выдают сухие пайки, поэтому собралось столько людей", "узнаем, сколько шагов от Клайпеды до Мажейкяй", - шутили горожане.

Однако надо признать, что таких габаритных грузов прежде не видели ни клайпедчане, ни жители других городов Литвы.

Утверждается, что масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.

В полночь на улицы Клайпеды прибыл и мэр города Арвидас Вайткус, вице-мэр Шуките-Корсаке и директор администрации города Андрюс Жукас.

За всем этим они наблюдали со своеобразным чувством беспокойства, ведь груз нестандартный, никто не знал, выдержит ли асфальт такую нагрузку, не будут ли зафиксированы инциденты.

Произведенный в Италии реактор будет установлен на нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva.