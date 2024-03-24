Перевозчики положительно оценивают предложения по требованиям к водителям: иностранцы должны адаптироваться к нашим условиям

Председатель Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас уверяет, что поддерживает и высоко оценивает предложенные изменения, поскольку пассажиры жалуются на то, что невозможно договориться с водителями - иностранцами, не устраивает и культура вождения. "Ситуация понятна, особенно в сфере транспорта, основная проблема, на которую жалуются пассажиры, — это водители - иностранцы. В первую очередь потому, что невозможно договориться, но и из-за культуры вождения. Европейское водительское удостоверение подтверждает, что человек способен управлять автомобилем в наших условиях дорожного движения", - сказал ELTA Д.Рудокас.

"Наилучший вариант развития ситуация — это то, что некоторые сохранят свои сертификаты, попытаются адаптироваться и это хорошо, потому что это то, что нужно. Мы - не за запрет водителей -иностранцев, но позвольте им адаптироваться к нашим условиям. А те, кто не хочет адаптироваться, вопрос, нужны ли они здесь, какую пользу они приносят", - сказал он.

Д.Рудокас сообщил, что планируемые изменения также будут способствовать решению вопроса декларирования доходов.