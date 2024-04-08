Перестанут ли литовцы ездить в Польшу: что будет привлекать, если продукты подорожают?

 
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Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Несколько дней назад в Польше был упразднен нулевой НДС на часть продуктов. Пока цены поднимаются медленно, кроме того, даже после подорожания продукты в Польше все равно дешевле, чем в Литве, однако экономисты убеждены – скоро жители Литвы перестанут ездить за продуктами в Польшу. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.

Жители Литвы жалуются, что продукты стоят дорого - выходить с полупустой сумкой, а платишь немалые деньги.

Раньше жители ездили за дешевыми продуктами в Польшу.

"Может, там и дешевле, но дорога стоит - бензин, время. Не знаю, настолько ли там дешевле", – сказала одна собеседница.

Другие вспоминали свой опыт. "Ездили 5-7 лет назад. Я ездил за качественными продуктами. Ездил в Белосток, в Сувалки не поехал", – сказал мужчина.

С апреля в Польше упразднен нулевой НДС. Ему на смену пришел 5% НДС. Предполагается, что сначала цены вырастут в маленьких магазинах и на рынках, а потом уже в крупных торговых сетях.

"Некоторые говорят, что у них еще есть запасы, приобретенные в марте, поэтому еще неделю или несколько цены повышать не будут, но прогноз такой, что на 5% или больше цены должны вырасти", – сказал глава Восточно-европейской коллегии во Вроцлаве Лауринас Вайчюнас.

Журналист Ромас Садаускас-Кветкявичюс на прошлой неделе ездил в Польшу и рассказал, что цены на продукты пока не изменились.

Цены в Польше растут из-за подорожания злотого. "Евро стоил 4,70 злотых, а сейчас - 4,30. Разница около 10%, поэтому надо прибавить эти 10%, не только 5% НДС", – сказал Вайчюнас.

"По мере роста зарплат, замедления инфляции и укрепления злотого – мотивация у жителей Литвы будет снижаться, они будут реже ездить за покупками в соседнюю страну", – считает экономист банка Citadele Александр Изгородин.

Правда, аналитики не считают, что 5% НДС отпугнет жителей Литвы от поездок в Польшу.

"Разница в ценах очевидна. Сливочное масло – если у нас 200 г со скидкой евро с чем-то, oто в Польше 60-70 евроцентов", – поделился примером глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

Однако, возможно, со временем цены на продукты в Литве и Польше сравняются, поэтому литовцы будут ездить туда не за продуктами.

"За маслом и молоком ездить не будет смысла, если можно будет поехать за стиральной машиной, телевизором или чем-то еще, что стоит заметно дешевле, чем в Литве", – сказал Вайчюнас.

"Стройматериалы, вся бытовая техника, лекарства, даже услуги, гостиницы, развлечения там стоят меньше", – заметил Визицкас.

Уже данные за прошлый год показали, что литовцы в Польше больше тратят не на продукты, а на другие товары – одежду, бытовую технику и др. Тем более что польские продукты все чаще можно купить в Литве.

"Не мы должны ездить за продуктами, а продукты должны идти к нам. В секторе молочных товаров мы видим много польской продукции", – заметил Визицкас.

Чаще всего за покупками в Польшу ездят жители литовских деревень, которые живут на расстоянии не больше 50 км от границы.

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