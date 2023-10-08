Пересмотр отношений с Баку и начало переговоров с Киевом. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия начала расследование о субсидированных электромобилях из КНР

Что случилось? В среду Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении импортируемых из Китая электромобилей, которое в сентябре в ходе ежегодного обращения к Европарламенту анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Представители ЕС хотят установить, какие преимущества получают китайские автоконцерны от "незаконного" субсидирования со стороны правительства КНР и приносит ли эта практика экономический ущерб европейским производителям. "Электромобили имеют решающее значение для перехода к зеленой экономике и выполнения наших международных обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Вот почему мы всегда приветствовали глобальную конкуренцию в этом секторе, что означает больший выбор для потребителей и больше инноваций. Но конкуренция должна быть честной — импорт должен конкурировать на тех же условиях, что и наша собственная промышленность. Честность — ключевое понятие для этого расследования: мы проведем консультации со всеми заинтересованными сторонами и будем строго придерживаться внутренних и международных правил. Мы надеемся на полное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Результат будет основан на фактах", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.