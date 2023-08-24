Переселившиеся в Литву белорусы обеспокоены: будут наказаны и без того пострадавшие люди

По данным "Инвестируй в Литве", в стране есть 5200 специалистов в сфере ИТ из Беларуси. Трудоустроивший их бизнес платит налоги в Литве , зарплаты в таких компаниях – в среднем 5000 евро "на бумаге", значит, каждый работник пополняет бюджет страны 20 000 евро в год.

Уже говорят о том, что некоторые белорусы и белорусские компании планируют покинуть Литву. Об этом упоминал и представитель офиса Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

Белорусам вид на жительство в Литве получить легче, чем россиянам. Если ограничения уравняют, то белорусам сложно будет приехать в Литву и купить здесь недвижимость.

После того как наемники " Вагнера " перебрались в Беларусь, президент Литвы Гитанас Науседа призвал пересмотреть принятый закон и уравнять ограничения для россиян и белорусов (приостановить выдачу виз и видов на жительство). Кроме того, выяснилось, что 910 белорусов представляют угрозу нацбезопасности Литвы (337 из них не выдали вид на жительство в стране, а больше 200 были лишены имевшегося).

С начала этого года Литва выдала 10 000 видов на жительство гражданам Беларуси. Всего в Литве проживает около 60 000 белорусов.

"Мы никогда активно не искали работников из Беларуси, специально их не привозим. Наши работники – из нашей дочерней компании в Беларуси , они сами хотели покинуть страну, из-за того, что им не нравилась идеология или они подверглись репрессиям. Если им запретят въезд в Литву, они не смогут бежать от режима. Получится обратный эффект – не поддерживаешь режим, но наказываешь людей, которые от него бегут.

По ее словам, у тех, кто уже обосновался в Литве, планы литовских политиков вызывают беспокойство.

Глава компании Лина Шюмете сказала, что большая волна переселения была два года назад, позже потоки переселения стабилизировались, в этом году приехало немного работников.

Одна из таких компаний - Coherent Solutions . В ней работает 60 высоко квалифицированных специалистов из Беларуси – это половина всех работников компании.

"Около 70 млн. евро налогов, не считая налог на прибыль, мне кажется, это значимая сумма, а вообще, это компании, которые платят хорошие зарплаты, такие компании нужны Литве", – сказала LNK министр экономики Аушрине Армонайте .

"Мы считаем, что это недемократично, социально необоснованно. Неясно, чего этом пытаются добиться, может, показать свои принципы", – предположила Шюмете.

Она напомнила, что раньше белорусов в Литву приглашали, поэтому изменение позиции было бы несправедливым по отношению к этим людям.

По ее словам, все это останавливает и других белорусов, которые хотели бы уехать в Литву. Сейчас они обратили свои взоры на Польшу: "Те, кто думал ехать в Литву, сейчас планирует укреплять экономику Польши , там ужесточения не планируют. А те, то здесь уже укоренился, вынуждены менять планы".

Это также беспокоит и людей, которые приехали сюда, скажем, 3 года назад. Они столько лет платили в Литве налоги, которые составляют 40%. Среди компаний нашей группы это, наверное, самые большие налоги. Работники обеспокоены, они здесь живут, берут кредиты, дети посещают литовские школы. Все это вызывает у них стресс. Если их лишат вида на жительства, где им жить? В Беларусь они не могут уехать, они оттуда бежали", – сказала директор Coherent Solutions.

Она считает, что Литва должна ужесточить въезд для всех иностранцев, не выделяя их по странам, если это касается вопроса угрозы нацбезопасности.

Глава Coherent Solutions сказала, что ее компания пока не планирует покидать Литву, но ей довелось слышать, что другие эту возможность обсуждают.

"Мы пока не сталкивались с лишением вида на жительство наших работников. Но мы боимся, что такое может быть, ведь это долгий процесс, рассматривают постепенно, поэтому, возможно, кого-то это коснется. Но это решение может подействовать и так – сами работники решат покинуть Литву. А от количества уезжающих будет зависеть и положение компании, если много работников уедет, возникнет вопрос, зачем здесь держать бизнес.

Мы на самом деле слышим реальные обсуждения на тему переселения бизнеса из Литвы. Не всегда нужен свершившийся факт, достаточно политических рассуждений. У людей это вызывает беспокойство, в результате бизнес и сами люди могут решить покинуть Литву", – сказала Шюмете.