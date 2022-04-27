Перемены в вопросе компенсируемых лекарств вызывают беспокойство: в аптеках возможны конфликты

"Я перенесла операцию на сердце. С Нового года эти лекарства мне не компенсируют. Приходится покупать их самой – не доплачивать, а самой платить", – сказала журналистке LNK Дануте.

Она платит 9 евро в месяц, это больше 100 евро в год. Женщина сказала, что уже пыталась поменять лекарства.

"Но через несколько недель пришлось вернуться к тем же. Ничего хорошего не было – напротив: я ощущала беспокойство, поэтому я вернула их в аптеку", – сказала Дануте.

Всех жителей, приобретающих лекарства, ждут перемены.

Министерство отмечает несколько проблем.

"Литва как государство сейчас много платит за лекарства", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

В 2020 г. расходы составили 354 млн. евро.

Новых лекарств на рынке мало, а сколько лекарств выбрасывают - сложно осознать, это около 30 тонн, 6 грузовиков.

"Быть может, появилось больше сознательных граждан, которые не выбрасывают лекарства куда попало. С другой стороны, не кажется ли, что компенсируемые лекарства не ценят?" – сказал Дулькис.

Министерство предлагает ввести ограничение – 45 евро. Это максимальная сумма, которую пациенты могут доплатить в год. Остальное должно погашать государство.

"Как только достигается рубеж 45 евро, включается режим компенсации. Это значит, что пациентам не придется платить и малейшую доплату", – сказала вице-министр Ауримас Печкаускас.

Председатель Организаций, представляющих пациентов, Вида Аугустинене: "Все выглядит красиво, когда вводят какой-то максимум, после которого все будут компенсировать. Но следующее предложение гласит: "Если он будет покупать самое дешевое лекарство". Значит, если лекарство будет дорогое, не будет компенсации".

"Как мы осуществим это технически? Поскольку у нас еще есть проблемы с e. sveikata. Сейчас, например, с опозданием приходят данные из "Содры" о лицах с небольшими доходами", – сказала глава Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.

Перемены коснутся и пациентов старше 75 лет с небольшими доходами.

"Им сейчас компенсируют все. Мы видим, что в последний год люди 60% пациентов этой категории выбирают дорогие и самые дорогие лекарства. Мы считаем, что эта тактика вряд ли социально справедливая, это нерациональный подход", – заметил Печкаускас.

Однако Аугустинене придерживается иного мнения: "Мне кажется, заявление, будто выбирают самое дорогое - преувеличение. Никто по такому критерию не выбирает".

Сейчас с небольшой доплатой будут самые дешевые лекарства, за остальные придется платить.

"Это лишит людей возможностей. В аптеках будет много конфликтных ситуаций, когда люди не смогут получить лекарства, которые принимали много лет", – сказала Неманюте-Гаге.

Не будет ли это экономией на здоровье пациентов?

"Одной рукой дают, а другой отбирают", – сказала Аугустинене.

Этот порядок критиковал и бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Первое впечатление - правящие "надули" избирателей, "надули" пациентов", – сказал он.

Планируется ввести и подсчет базовой цены на лекарства по 5 самым дешевым лекарствам в ЕС.

Новый порядок поможет сэкономить около 20 млн. евро, их направят на приход новых лекарств. Если парламент одобрит новый порядок, то он вступит в силу с 2023 года.