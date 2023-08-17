17 августа 2023 г. 14:17

Перемены в Вильнюсе: с 21 августа изменится разметка некоторых полос

 
ru.DELFI.lt
A juosta
A juosta
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсский муниципалитет продолжает улучшать условия движения общественного транспорта в Вильнюсе, поэтому с 21 августа начинаются работы по изменению разметки на трех участках – вместо символа A+ появятся просто буквы A, заменят и знаки. Изменения ждут на ул. Калварию от ул. Калварию соду 1-ои до ул. Жальгирё, на ул. Калварию от Жальгирё до Карейвю и на проспекте Конституциёс (в обоих направлениях). После изменения разметки по этим полосам сможет ездить только общественный транспорт.

Изменения вводят, чтобы уменьшить опоздания, ускорить движение общественного транспорта и повысить безопасность, сказала представитель JUDU Эгле Марцишауске.

Параллельно на этих участках на перекрестках в сентябре появятся дополнительные секции для общественного транспорта (белые стрелки). Они появятся на перекрестках: ул. Калварию-Жвалгу, ул. Калварию–Й.Трейнё, ул. Калварию–Апкасу и пр-т Конституциёс–Летувос статуту. Благодаря этим стрелкам общественный транспорт сможет меньше стоять на светофорах.

"Сейчас общественный транспорт стоит на красный свет вместе с другими машинами. После того как полосы A будут только для общественного транспорта, транспорт сможет быстрее миновать перекресток. Эти два новшества - полосы А и новые секции светофора – связаны, поэтому их внедрят вместе", – сказала Марцишауске.

JUDU отвечает за организацию движения общественного транспорта в столице. В 2022 г. больше 170 000 пассажиров ежедневно пользовались общественным транспортом и оценили качество услуг на 8,32 баллов из 10, это самая высокая оценка с 2019 года.

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