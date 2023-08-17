Перемены в Вильнюсе: с 21 августа изменится разметка некоторых полос

Изменения вводят, чтобы уменьшить опоздания, ускорить движение общественного транспорта и повысить безопасность, сказала представитель JUDU Эгле Марцишауске.

Параллельно на этих участках на перекрестках в сентябре появятся дополнительные секции для общественного транспорта (белые стрелки). Они появятся на перекрестках: ул. Калварию-Жвалгу, ул. Калварию–Й.Трейнё, ул. Калварию–Апкасу и пр-т Конституциёс–Летувос статуту. Благодаря этим стрелкам общественный транспорт сможет меньше стоять на светофорах.

"Сейчас общественный транспорт стоит на красный свет вместе с другими машинами. После того как полосы A будут только для общественного транспорта, транспорт сможет быстрее миновать перекресток. Эти два новшества - полосы А и новые секции светофора – связаны, поэтому их внедрят вместе", – сказала Марцишауске.