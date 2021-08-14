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В списке пораженных стран произошли небольшие перемены: из зеленой зоны в желтую перешли Болгария, Лихтенштейн и Словения. Приезжие из этих стран должны сдать тест перед приездом в Литву, а потом в Литве (ПЦР или на антигены), сообщает Минздрав.
Перемены в списке пораженных стран: из зеленой зоны в желтую перешли три страны
© AP / Scanpix

Тест не нужен переболевшим или привитым.

Список пораженных стран обновляют каждую неделю в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.

Страны делятся на зоны разных цветов - черную, красную, желтую, зеленую и серую. В серую зону входят страны, которые не предоставляют сданные о заболеваемости Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний, третьи страны.

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