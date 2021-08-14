Перемены в списке пораженных стран: из зеленой зоны в желтую перешли три страны

Тест не нужен переболевшим или привитым.
Список пораженных стран обновляют каждую неделю в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.
Страны делятся на зоны разных цветов - черную, красную, желтую, зеленую и серую. В серую зону входят страны, которые не предоставляют сданные о заболеваемости Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний, третьи страны.
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