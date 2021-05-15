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С 17 мая приезжих в Литву из Франции, Турции, Андорры, Пуэрто-Рико и Монголии ждут обычные условия изоляции. Число стран, приезжих из которых ждут усиленные меры контроля, сократилось до 13.
Перемены в Литве с понедельника: приезжих из некоторых стран ждут более мягкие ограничения
© Orijus Gasanovas

Изменений в порядке изоляции не будет, это значит, что в силе остаются прежние требования.

Список пораженных стран объявляют каждую пятницу, а в силу он вступает с понедельника и действует неделю.

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