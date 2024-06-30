Перемены с июля – цены на электричество, государственные пенсии и борьба с пластиковыми крышками

А вот клиентов независимых поставщиков и гарантийных поставок ждут печальные новости. Цены растут.

Размер счета завит от расхода электроэнергии. Первые счета по новому тарифу жители получат в августе. Эти перемены коснутся 457 000 жителей.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) подсчитала, что при расходе 80 кВт/ч в месяц сейчас счет составляет около 17 евро, с первого июля будет 15,40 евро.

Цены на 1 кВт/ч по самому популярному плану „Стандартный“ одной временной зоны во втором полугодии составят 19,7 цт – на 8% или 1,7 цент дешевле, чем январе-июне (21,4 цт).

Жители, получающие электричество по установленным государством расценкам через компанию Ignitis с 1 июля будут меньше платить за электроэнергию.

Литовское агентство энергетики сообщает, что за неделю с 18 по 25 июня независимые поставщики подняли цены на 12 и 24-месячные планы на 0,4–3,8%.

24-месячные подорожали с 25 до 25,4 центов за кВт/ч (одна зона) и с 24 до 24,5 цт (две зоны).

12-месячные подорожали с 24,1 до 24,5 центов за кВт (две зоны) и с 25,1 до 25,4 цт (одна зона).

Тарифы на газ не меняются:

На этой неделе парламент Литвы разрешил ГСРЭ чаще менять цены на электричество и газ для жителей.

Их будут пересчитывать каждых 3 месяца.

Цены будут пересчитывать, если прогнозируемые или фактические цены на энергию будут на 20% выше, на электричество – на 40% или выше.

До сих пор цены пересматривали раз в полгода.