До перекрестка ул. Калварию-Карейвю оборудованы полосы A+ в обоих направлениях, по ним может ездить общественный транспорт, велосипедисты, мопеды, легкие квадроциклы, электромобили и квадроциклы.

Новые полосы оборудованы: между ул. Шейминишкю и Тримиту – 0,8 км; между ул. Даугелишкё и пр-том Конституциёс – 0,8 км; между ул. Жальгирё и Ю.Трейнё – 0,7 км. В общей сложности на ул. Калварию будет 4,4 км полос A+.

На ул. Калварию появились и новые знаки, регламентирующие полосы для общественного транспорта, приведены в порядок пешеходные лип, почти 700 кустов: японских спирей, кизила и др.

Количество пассажиров в общественном транспорте на ул. Калварию уже сейчас в среднем в 1,2 раза больше, чем в автомобилях. В общественном транспорте – 1292 пассажиров, а в автомобилях – 1064 (данные за октябрь 2021 г).

Планируется, что эти перемены не только сократят время движения, но и побудят жителей пользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозам, в 2030 г. количество пассажиров в общественном транспорте на ул. Калварию вырастет в 1,8 раза, по сравнению с нынешними данными. Самым удобным средством сообщения с центром будет общественный транспорт.

До 2025 г. в Вильнюсе оборудуют дополнительные полосы A+, общая протяженность этих полос составит 47 км.