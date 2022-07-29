Перемена в расходах жителей Литвы за 5 лет: жизнь стала лучше

По предварительным данным статистического исследования бюджетов домашних хозяйств, в 2021 г. на продукты и безалкогольные напитки (без учета расходов на кафе и рестораны) домашние хозяйства выделяли почти треть (30%) всех своих расходов. Это в среднем 131 евро на человека в месяц. Расходы на питание в 2021 г. по сравнению с 2016 г., выросли на 40,3%.

"Почти половина всех расходов в прошлом году уходила на питание, жилье и оплату коммунальных услуг", – сказала заместитель директора Департамента статистики Инга Масюлайтите-Шукевич.

Доцент Кафедры социальной политики Вильнюсского университета Екатерина Навицке сказала, что при оценке доходов и расходов надо оценивать три аспекта: означает ли повышение доходов, что люди могут больше себе позволить товаров и услуг, и росли ли доходы быстрее, чем расходы. Третий аспект: улучшает ли потребление благосостояние, или оно избыточное.

"Если отвечать на вопросы по всем трем пунктам, то жизнь стала лучше. Как показали результаты, цены растут меньше, чем потребление. Доходы выросли примерно на 70%, если убрать инфляцию, это получается больше роста расходов. Что касается потребления – это более сложный вопрос.(...) Мы тратим больше, чем эстонцы, латыши, поляки (...), но в контексте ЕС все равно немного. Значит, это потребление необходимо и важно для жителей", - сказала Навицке.

Однако она отметила, что 30% на еду - это много. За пять лет расходы на еду в ресторанах, кафе, столовых (включая доставку на дом) выросли в 2,2 раза и в прошлом году составляли 22 евро на человека в месяц. Расходы на жилье, воду, электричество, газ и другое топливо составили 67 евро на человека в месяц: в городе – 71 евро, в деревне – 58 евро. По сравнению с 2016 годом, эти расходы увеличились на 58,8%.

Расходы на транспорт в прошлом году составляли 52,4 евро на человека в месяц, по сравнению с 2016 годом, они выросли на 69,4%, а с вычетом изменения цен – 43,8% (5 лет назад расходы были 30,9 евро).

По данным специалистов, средние потребительские расходы домашнего хозяйства в прошлом году были 438 евро на человека в месяц. По сравнению с 2016 годом они выросли на 141 евро (47,4%).

С учетом изменения потребительских цен, за 5 лет объемы потребления выросли на 27,7%. Средние расходы в городе составили 461 евро, в селе – 393 евро на человека в месяц.

Навицке сказала, что данные показывают, что рост доходов жителей все же будет выше роста расходов.

Правда, специалист заметила, что в Литве рост расходов, как и доходов неравномерный.

"Как распределение доходов у нас одно из самых неравномерных в ЕС, так и потребление: 20% самых малоимущих жителей у нас живет в долг, не может ничего купить и их норма экономии отрицательная, т.е. -8-10%, между тем 20% жителей с самыми высокими доходами откладывают значительную долю своих доходов и большую на фоне жителей других стран ЕС – около 50% доходов", - сказала Навицке.