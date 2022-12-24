В четверг такое предложение поддержали 24 члена горсовета, один был против, еще трое воздержались.
По словам заведующей отделом образования Клайпедского муниципалитета Лаймы Прижгинтене, предложение изменить название школы поступило еще в апреле этого года. Этому послужило обострение геополитической ситуации из-за вторжения России в Украину.
В октябре опрос провели и среди членов школьной общины. 70% учеников, учителей и родителей высказались за изменение названия.
"Община решила, что новое название звучит красиво. Школа рядом с портом, я сама в ней училась. Потом стала работать учителем. Было бы приятно, если бы школа стала называться Прогимназией портового города", – сказала представитель школьной общины Елена Кулик.
На заседании горсовета член совета Нина Путейкене сказала, что эта школа вечно русскоязычной не будет, поэтому название может стать знаком изменения ценностей, а не приспособления.
"Надо остановиться и уважать свой язык, город. Школа принадлежит не общине, а всем горожанам. В следующем году мы отметим 100-летие присоединения Клайпедского края. Думаю, фамилии причастных к этому людей могли бы украсить вывеску, улучшить наши знания в области истории Литвы", – сказала Путейкене.
Школа была названа школой им. М.Горького в 1945 году.
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