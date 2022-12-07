Переговоры закончились ничем: забастовка водителей продолжится и в среду

"Сегодня переговоры завершились. Окончательного решения пока нет. Забастовка продлится и завтра, мы информировали пассажиров, обновили графики", – сказала во вторник вечером представитель VVT Гедре Буйвидайте.
По ее словам, надеются, что половина маршрутов в среду будет обеспечена, чего не было в предыдущие дни.
Представитель VVT сказала, что трудно сказать, будет ли какой-то прогресс в переговорах, которые продлятся в среду.
В понедельник обсуждались общие позиции, во вторник обсуждали конкретные пункты коллективного договора.
Председатель профсоюза общественного транспорта Альгирдас Маркявичюс сказал, что "компания не идет на компромиссы, и по некоторым вопросам выдвинула новые условия или требования по пунктам, о которых уже прежде договорились".
По его словам, профсоюзы расценивают это "как деструкцию и затягивание переговоров".
Маркявичюс сказал, что "некоторые сдвиги к лучшему по кое-каким вопросом произошли", но в целом переговоры стоят на месте.
Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. По данным VVT, во вторник бастовали 472 водителя.
Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года.
Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы. VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.
Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.
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