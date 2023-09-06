Переехавшая в Ниду женщина столкнулась с враждебностью местных жителей: требовали уехать, желали смерти ребенку

Однако потом в Ниду меня привела любовь не к морю, а к человеку. Это была спонтанная глубокая любовь. Так несколько лет назад после проведенного в Ниде первого карантина я вернулась в Вильнюс и поняла, что у меня нет выбора, чувства были сильнее рационального ума. Я уехала в Нерингу на все лето. На практике все было не так просто. Мне пришлось отказаться от работы в столице. В Неринге меня знают в основном как массажистку, это моя первая специальность и, скорее, хобби. Я окончила один из лучших университетов в Скандинавии и сейчас работаю там, занимаюсь администрированием законов в сфере бизнеса.

– В детстве с семьей я ездила туда в отпуск. Мои родители геологи, в те времена в Ноде был дом геологов Geologas. Думаю, у всех наших родственников сохранились теплые воспоминания о Ниде. 10 лет назад, когда родился сын, я стала с семьей ездить летом в Нерингу. Со временем Неринга стала для меня тем местом, куда я ездила, чтобы отдохнуть от рутины.

– До этого у меня был опыт жизни в больших городах Европы , но захотелось пожить в Литве , в небольшом городке. Но я не думала сначала, что это будет Неринга .

Неприятный опыт из жизни в Ниде вынесла не только сама рассказчица, но и ее сын. Там было немало приятного – мальчик полюбил рыбалку, кайтсерфинг, медитацию под шум волн, но буллинг оставил глубокий шрам.

– Многие называют Ниду уголком своей мечты, у меня такого отношения не было. Ее я полюбила глазами человека, который мне был дорог. В начале он меня очень берег от людей,знакомств и своей работы. А я не оценила тот факт, что попала в маленькую общину, что надо самой проявить больше инициативы. В больших городах все налаживается автоматически. Школа, дружба детей, соседи. Слухи о том, что местные неохотно впускают в свою среду приезжих, я пропускала мимо ушей. Поскольку я работала удаленно, на социализацию времени у меня было немного. Потом начался второй карантин и зима в полупустой Ниде.

Сначала в Ниде все было идеально. Мы нашли дом, я привезла 8-летнего сына. Мы организовали веселый день рождения, пригласили одноклассников, чтобы познакомиться. Муж предоставил свободу действий в занятиях массажем и различными практиками. Мальчик учился в небольшом классе, посещал художественную школу, занимался кайтсерфингом. Я жила в созданном мной пузыре.

Так мы встретили первое Рождество в Неринге. Жили и в Ниде и в Юодкранте. В обоих городах я встретила замечательных людей, сравнивать не хочу.

– Когда начались неприятности?

– Розовый туман стал рассеиваться, когда я увидела, как люди ведут себя в карантин. А особенно, когда начал меняться сын, и его лексика. После карантинов в школе началась травля. Конечно, для ребенка, который вырос в свободном обществе, в семье, где разрешается самовыражение, пусть и прогулки в костюме супермена, было непросто найти свое место среди детей. Надо было интегрироваться, иногда надевать на себя маску плохиша. Сыну нравилась учитель, помогавшая ему с учебой, он нуждался в помощи, поскольку из двуязычной среду и у него дислексия. Позже я заметила, что часть мам собрали подписи и оставили учителя без работы. Мне такие вещи - расправа над людьми - казались из сферы фантастики.

– С какой травлей и моббингом столкнулись вы лично?