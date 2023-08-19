Передышки пока не будет: в выходные прогнозируют знойную погоду

Местами пройдут кратковременные дожди, а на северо-востоке – в Утенском, Игналинском, Паневежском, Биржайском, Шяуляйском района, - возможны ливни с грозами и градом. На большей части территории страны будет 27-32 градуса тепла.
В ночь на воскресенье местами пройдет небольшой дождь, кое-где с грозами. Температура составит 15-20 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны.
В воскресенье днем местами также пройдут летние дожди с грозами. Днем будет 27-32 градуса тепла.
В ночь на понедельник дожди пройдут на большей части территории страны, местами будут идти сильные ливни с грозами. Ночью будет 15-20 градусов тепла. Днем местами возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до 23-27 градусов, на западе будет всего 20-22 градусов тепла.
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