Передышки пока не будет: в выходные прогнозируют знойную погоду

Местами пройдут кратковременные дожди, а на северо-востоке – в Утенском, Игналинском, Паневежском, Биржайском, Шяуляйском района, - возможны ливни с грозами и градом. На большей части территории страны будет 27-32 градуса тепла.

В ночь на воскресенье местами пройдет небольшой дождь, кое-где с грозами. Температура составит 15-20 градусов тепла, прохладнее будет на севере страны.

В воскресенье днем местами также пройдут летние дожди с грозами. Днем будет 27-32 градуса тепла.