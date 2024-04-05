Передвижные дворики из Науяместиса установят в других местах столицы

 
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Vilniaus vadovai lankosi "DO architects" keliaujančiuose kiemeliuose
Vilniaus vadovai lankosi "DO architects" keliaujančiuose kiemeliuose
ФОТО: Facebook

Передвижные дворики, которые несколько лет назад установили в столице на ул. Наугардуко, обновят и перевезут в другие места города. Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра, два – в Шнипишкес и два – на ул. Панерю, около бывшей фабрики Lelija. Дворики станут зонами отдыха и добрососедства, на них разместят информацию о трансформации территорий, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Назначение этих двориков - оживление общественного пространства, призыв к переменам. На улице Наугардуко они уже выполнили свою функцию: улица стала похожей на уютное пространство, там укоренилась традиция воскресного рынка", – сказала представитель муниципалитета Рута Матонене.

Эти дворики появились на ул. Наугардуко в 2020 году. Их поставили у дороги так, что они заняли часть парковочных мест, чтобы подчеркнуть - улицы в городе не только для автомобилей, но и для пешеходов, для велосипедистов. Они выполняли свою функцию: привлекали детей, были местом встреч соседей, зоной отдыха для пешеходов.

В апреле работники муниципальной компании Grinda демонтируют их и увезут на ремонт. В начале следующего теплого сезона дворики будут готовы и займут новые места в других районах столицы.

Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра.

Два окажутся в Шнипишкес. Один - в конце ул. Гедрайчу , недалеко от тыльной стороны ТЦ Europa (со стороны въезда в гараж). Это одно из средств для побуждения изменений на ул. Львово и Крокувос.

Два - на ул. Панерю, рядом с бывшей швейной фабрикой Lelija, (сейчас Tech Zity).

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