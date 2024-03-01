Перед закрытием еще двух КПП на границе с Беларусью журналисты пообщались с путешественниками: это несправедливо

В четверг в Лаворишкес у КПП стояла очередь машин, которые ехали в Беларусь. В пятницу очереди уже не было, поскольку КПП закрыт.
"Я считаю, что это несправедливо, это осложняет сообщение с родственниками, придется реже видеться. У нас ведь близкие отношения, там дедушки, бабушки", – сказал один мужчина.
Другой сказал, что будет менять привычки – будет ездить домой не два, а один раз в месяц. "Я работаю в Литве, вот и все, все удобства. Тут ближе, чем через Медининкай", – сказал другой.
Не довольны и литовцы, которые ездят в Беларусь.
"Плохо. У меня в Беларуси родственники, мы редко ездим. Но из-за таких очередей часто и не поездишь. На оставшихся КПП будет катастрофа, скорее всего, придется отказаться от поездок", – сказал литовец.
Другие водители даже не знали, что с пятницы КПП Лаворишкес будет закрыт.
"Вот только сейчас узнал. Трудно сказать, как оценить. Мы редко ездим. Раз в год. В Медининкай все равно очередь всегда больше", – сказал собеседник.
Грустят не только путешественники. Пограничники КПП Лаворишкес не знают, как быть с кошкой, которая много лет живет на КПП.
"Одна из причин, по которым было принято решение, связана с рисками возросшего потока беларусов, с возможными угрозами. Закрытие двух КПП уменьшит поток на 32%. Конечно, мы не можем сказать, как потоки перераспределяться", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Есть и другие причины. "Закрытие КПП поможет ограничить возможности перевозки контрабанды. А, как вы знаете, контрабанда - источник финансирования беларусской власти", – заметила министр.
Кроме того, не секрет, что через границу проходило немало попавших под санкции товаров. Сейчас провезти их будет сложнее.
Кроме того, с пятницы запрещается высадка пассажиров на железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай".
"Исключение будет касаться людей, которые приезжают по гуманитарным причинам", – сказал глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.
С 1 марта в Медининкай и Шальчининкай нельзя будет перейти границу пешком или на велосипеде.
"Это была возможность злоупотребления, ведь таким людям не надо стоять в очереди. Значит, им было проще перейти границу. В прошлом году количество таких людей выросло на 68%", – объяснила Билотайте.
Пограничников с этих двух пунктов перебросят в Медининкай и Шальчининкай, кроме того, они будут охранять границу.
В прошлом году границу с Беларусью пересекли 62 000 литовцев (на 1/5 меньше, чем годом ранее), а вот беларусов приехало больше – почти 400 000 (на 50% больше, чем в 2022 г).