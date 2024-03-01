Перед закрытием еще двух КПП на границе с Беларусью журналисты пообщались с путешественниками: это несправедливо

В четверг в Лаворишкес у КПП стояла очередь машин, которые ехали в Беларусь. В пятницу очереди уже не было, поскольку КПП закрыт.

"Я считаю, что это несправедливо, это осложняет сообщение с родственниками, придется реже видеться. У нас ведь близкие отношения, там дедушки, бабушки", – сказал один мужчина.

Другой сказал, что будет менять привычки – будет ездить домой не два, а один раз в месяц. "Я работаю в Литве, вот и все, все удобства. Тут ближе, чем через Медининкай", – сказал другой.

Не довольны и литовцы, которые ездят в Беларусь.

"Плохо. У меня в Беларуси родственники, мы редко ездим. Но из-за таких очередей часто и не поездишь. На оставшихся КПП будет катастрофа, скорее всего, придется отказаться от поездок", – сказал литовец.

Другие водители даже не знали, что с пятницы КПП Лаворишкес будет закрыт.