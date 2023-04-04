В колонне не только тракторы, но и тягачи, зерновозы, тракторы с прицепами.

По подсчетам Пуйдокаса, всего собралось около 50 единиц техники, площадка маловата. Мероприятие было согласовано с полицией.

4 апреля министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас в парламенте будет отвечать на вопросы оппозиции.

В пресс-релизе сказано, что проходит мирная акция протеста, ее участники постараются не нарушать ПДД:

"Добрый день, напоминаем, что в 10 ч. все собираются на заправке. Тракторы должны быть в хорошем состоянии, прицепы - не превышать габариты! Плакаты и лозунги - меткие, но в рамках приличия!

Основные темы: нерешенные проблемы молочников. Неясности в вопросе декларирования. Налоговая реформа. Некомпетентность министерства и апатия в отношении фермеров. Углубитесь в то, что вас ждет, приготовьте плакат, закрепите его на технике! В 10 ч. тракторы выедут на Шакяйскую объездную дорогу, важно соблюдать ПДД, если образуется затор, пропускать по одному автомобилю на круговых перекрестках, на дорогах соблюдать дистанцию, чтобы вас могли обогнать другие участники движения! Помните, что другие участники движения не являются нашими врагами, поэтому надо вести себя уважительно. Наша цель - обратить внимание и спросить, куда нам ехать? В Вильнюс или на поля?"

Похожая акция протеста 24 марта состоялась в Расейнском районе, 24 марта.

Минсельхоз Литвы решил изменить принципы распределения помощи молочным хозяйствам, которым выделил 8 млн. евро. Будут учитываться доходы фермеров и финансовое бремя. Членам кооперативов выплатят на 10% больше. По подсчетам министерства, члены кооперативов получат за каждую корову около 96 евро, а другие молочники – 87 евро.