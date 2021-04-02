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Перед началом пасхальных выходных в пятницу после обеда около некоторых магазинов стали появляться очереди. В воскресенье магазины в Литве работать не будут. Сейчас жителей просят ходить в магазины по одному, брать с собой конкретный список покупок, лучше ходить в магазин утром или вечером, когда меньше поток людей. Полиция предупреждает, что будет активнее контролировать публичные пространства.
Перед выходными около некоторых магазинов в Литве выстроились очереди
© DELFI / Andrius Ufartas

Фотографы портала Delfi в пятницу после обеда фиксировали очереди у магазина Lidl на ул. Ринктинес. Очереди появились и у магазинов в Каунасе.

Торговцы еще в начале недели просили жителей заранее купить все необходимое к празднику – в воскресенье магазины в Литве работать не будут. Жителей просят составлять списки необходимых продуктов, соблюдать меры предосторожности.

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По данным Литовской ассоциации торговых компаний, торговцы готовы к возможному росту числа покупателей в эти дни. Будут строго соблюдать правила потоков, поэтому есть вероятность, что из-за большого количества покупателей придется постоять в очереди на улице.

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